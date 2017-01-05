CES 2017de özel bir şov Asus'tan geliyor. İşte ilgi çeken ZenFone AR.

Tayvanlı üretici, çift kamera ve optik zum ile donatılmış bir ZenFone 3 versiyonunu daha tanıttı. ZenFone AR olarak adlandırılan yeni özelikle Google'ın gelişmiş özelliklerini de barındırıyor.

ZenFone AR, Tango ve Daydream VR'yi destekleyen en önemli cihazlardan birisi. Üstelik 8 GB RAM'a sahip ilk akıllı telefon olmayı başaran cihaz, üst seviye Tango telefonu olarak karşımıza çıkıyor.

Belirtildiği gibi, ZenFone AR kişisel kullanımlar için çok uygun değil ve ticari olarak piyasaya sürülebilir. Tango uyumlu olacak akıllı telefon daha önce piyasaya sunulan Phab 2 Pro'dan farklı. ZenFone AR, çok daha şık görünümlü, elde daha kolay tutulabilir yapıda ve ergonomik.

Asus ZenFone AR Tasarımı Nasıl?

Telefonun tüm çevresini saran bir metal çerçevesi dikkat çekiyor. Ayrıca arka bölümde çok daha kolay kavrama sağlayan yumuşak bir deri desteği eklenmiş.

Arka bölümde 23MP'lik bir kameranın yanı sıra Tango uygulamalarını çalıştırmak için gereken optik donanıma yer verilmiş. Tango modülü de olarak tanımlanabilecek bu donanım telefonun arka bölümünü zenginleştirmiş.

Ek Bilgi

Tango Nedir: Tango, Google tarafından geliştirilen AR (Artışlı Gerçeklik) platformudur. Google'ın ileri teknoloji laboratuarlarından doğan Tango, geçen yıl ilk defa piyasaya sunuldu.

Tango dışında ZenFone AR, Google'ın mobil cihazlar için sanal gerçeklik platformu olan Daydream VR'yi de destekliyor. Bu nedenle, Daydream View ve diğer Daydream kulaklıklar ile uyumluluk sağlaması ile çok daha pratik bir yapıda ve donanım konusunda yaşanacak sorunları da ortadan kaldırıyor.