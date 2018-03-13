Asus ZenFone 4 Pro için Android 8.0 Oreo güncellemesinin dağıtımına başladı...

MWC 18 etkinliğinde ZenFone 5 serisi ile beraber damga vuran Asus geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu ZenFone 4 Pro için güncelleme çalışmalarına başladı. 10X Zoom yapabilen çift kamerası ve 6GB RAM'i ile dikkat çeken ZenFone 4 Pro, bugün Android Oreo ile tanıştı.

Şimdilik OTA üzerinden sunulan ZenFone 4 Pro için Android Oreo güncellemesi yakında ülkemizde indirime sunulacak. Eğer ZenFone 4 Pro sahibiyseniz; Ayarlar>Hakkında>Sistem Güncellemeleri bölümünden güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

Android Oreo güncellemesi ile ZenFone 4 Pro'da sistem performansının iyileştirildiğini ve bu sürümde bulunan API'ların eklendiği söyleniyor. Mart ayı Android güvenlik güncellemelerini de içeren yeni sürüm, önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye gelecektir.



Siz telefonunuzda hangi Android sürümü kullanıyorsunuz?