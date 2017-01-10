Birkaç ay önce, ASUS ZenFone 3 serisini duyurdu. Şimdi ise sırada Asus ZenFone 3 Max var.

ZenFone 3, Deluxe ve Ultra gibi üst düzey versiyonlara sahip uygun fiyatlı telefon serisi olarak ön plana çıkarken, yeni bir alt versiyon daha piyasaya sunuluyor. ZenFone 3 Max her ne kadar serinin en altında olsa da oldukça iyi özelliklere sahip. Yeni telefonda, özelliklere ve performansa odaklanma, pil ömründe biraz handikap yaratmış durumda fakat yüksek kapasiteli pil ile durum iyileştirilmiş.

Zenfone 3 Max ZC553KL İncelemesi

4100mAh bataryası dikkat çeken telefonda dikkate değer özellikler arasında 5.5 inç 1080p ekran, 16 megapiksel arka kamera ve parmak izi sensörü var.

Zenfone 3 Max (ZC553KL) temel özellikleri

Asus ZenFone 3 Max için tüm özelliklere bakıldığında ise liste şöyle;

5.5-inç 1920 x 1080 çözünürlüklü IPS LCD; 2.5D cam

Qualcomm Snapdragon 430; 1.4GHz oktav çekirdekli Cortex-A53 CPU; Adreno 505 GPU

3GB LPDDR3 RAM ile 32GB depolama; MicroSD desteği

16 megapiksel arka kamera; F2.0 açıklık; Lazer + faz algılama otofokus; Çift LED flaş; 3 eksenli EIS ile 1080p video kaydı

8 megapiksel ön kamera; F2.2 diyafram

FM radyo

Çift SIM çift bekleme (nano + mikro hibrid), VoLTE'ye sahip 4G LTE

Wi-Fi 802.11b / g / n; Bluetooth 4.1; GPS / GLONASS / BeiDou

MicroUSB konektörü; 3.5 mm kulaklık girişi

4,100mAh batarya

ZenUI 3.0 ile Android 6.0 Marshmallow