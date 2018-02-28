Asus, MWC'de ZenFone 5 serisini üç modelle tanıttı. ZenFone 5Z, Snapdragon 845 SoC'yi çalıştıran amiral gemisidir.

Asus Salı günü ZenFone 5 Serisi akıllı telefonlarını MWC 2018'de Barcelona, İspanya'da gün yüzüne çıkardı. Özellikle, şirket ZenFone 5Z, ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite'ın üzerine düşüyor. Akıllı telefonların tümü, AI özellikli "yüzde 90 ekran-gövde oranı" ve çift kamera sistemleri sunan "all-screen" 18: 9 ekranlar sunuyor. Ayrıca Apple'ın Animoji'sinde kendi şirketi olan ZeniMoji de yeni. Üç akıllı telefon da Qualcomm SoCs tarafından güçlendirildi ve ABD merkezli şirket başlatma olayına katıldı.

Şirket ayrıca bir Qualcomm Snapdragon 430 veya Snapdragon 425 SoC ile çalışan ZenFone Max Plus'ın (M1) daha küçük bir varyantı olan ZenFone Max'i (M1) duyurdu.

Asus CEO'su Jerry Shen, "ZenFone projesine dört yıl önce giriş yaptık ve herkesin keyif alacağı lüksü yaratma fikri ile" dedi. Shen, "Bugün, ZenFone 5 Serisi kullanıcılara benzersiz bir akıllı kamera, iletişim ve rahatlık özellikleri sunmak için ileri AI algoritmaları ve büyük veri analizlerini kullanan en akıllı ZenFone serisidir" diye ekledi.

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), Qualcomm Snapdragon 845 SoC çalıştıran en üst düzey smartphone serisidir ve 4GB RAM'lik 64GB'lık fiyatıyla 479 Euro (kabaca Rs 38.400) fiyat ile prim segmentinde uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Dahili depolama türleride bulunmaktadır. Akıllı telefonun varyantları 8GB RAM'a ve 256GB dahili depolama alanına kadar çıkıyor, ancak diğer SKU'lar için fiyat bilgisi yok. Akıllı telefon, ön kamera ve diğer sensörler için olan çentikle tamamlanmış, tamamen ekranlı bir ekrana sahip iPhone X'e çok benziyor. Asus, ZenFone 5 (ZE620KL) veya ZenFone 5 Lite fiyatını da açıklamadı. Ancak, Mart ayında ZenFone 5 Lite ilk başlayacak olan ZenFone 5 ve Nisan ayında ZenFone 5Z son olarak Haziran ayında sona erecek.

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL) teknik özellikleri

Amiral gemisi ile başlayalım. Çift SIM (Nano) Asus ZenFone 5Z, Android 8.0 Oreo'yu yeni ZenUI 5.0 ile birlikte çalıştırıyor ve 19: 9 en-boy oranıyla 6.2 inç tam HD + (1080x2246 piksel) ekran yapıyor. Galaxy S-Serisinde görülen 18.5: 9 oranından bile daha uzun ancak iPhone X 19.5: 9 kadar uzun değil. Bu, yüzde 90'lık bir ekran-vücut oranı sağlar. Ekran aynı zamanda DCI-P3 renk gamutunu destekliyor ve önceki ahizelerde görülen Asus'un Mavi Işıklı göz sağlığı filtresi ile birlikte geliyor. Akıllı telefon, AIE (Yapay Zeka Motoru) ve Adreno 630 GPU ile Qualcomm Snapdragon 845 SoC tarafından destekleniyor. Ana modeldeki 4GB RAM ve 64GB depolama alanı, 6GB RAM ile hat modelinin ortası, 128GB depolama alanı, üst modelde 8GB RAM ve 256GB depolama alanlarına kadar uzanıyor.