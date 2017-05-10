Beklenen yeni Assassin's Creed oyunu hakkında ilk çarpıcı bilgiler gelmeye başladı. Peki Assassin's Creed nasıl mı olacak?

Henüz net birşeyler söylemek için erken ancak ortaya çıkan bazı bilgilere göre yeni oyunda bir kez daha ülkemiz topraklarına uğrayacaklar.

Oyuna ait ilk görüntüler ve bilgiler sızdırıldı. Bu her zaman olan birşey. Ubisoft'un önemli ve etkili markaları haline gelen Assassin's Creed 2008 yılından bu yana yeni her sene yeni bir oyunla oyunseverlerin karşsına çıkıyor. Ancak geçtiğimiz yıl yeni bir Assassin's Creed oyunu gelmedi. Geliştirici ekip yıllardız aralıksız devam edilen serinin biraz dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Bu nedenle yaşanan durum oyunseverler için pek süpriz olmadı. Ancak kısa bir süre önce ortaya atılan iddialar Assassin's Creed Empire olacağına dair bilgiler veriyor.

Söz konusu iddiaya göre oyunun adı Empire değil Origins olarak. Açık dünya temasına sadık kalması beklenen oyun Rogue ve Black Flag oyunlarında da olduğu gibi deniz savaşlarının da olması bekleniyor. Hatta belki de bu sayede Mısır dışındaki başka ülkelere seyatat edebilmemiz de mümkün olacak. Öyle ki yolumuz Anadolu topraklarına da düşebilir. Assassin's Creed Origins olarak ortaya çıkan yeni oyunda Syndicate oyununda olduğu gibi kadın ve erkek olmak üzere iki suikastçiyi yöneteceğiz.

Ubisoft'un yeni oyununun E3 2017 etkinliği kapsamında duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu da 13 ila 15 Haziran arasını işaret ediyor.

Peki siz yeni Assassin's Creed oyunundan neler bekliyorsunuz?