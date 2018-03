Assassin’s Creed Origins'in yeni eklenti paketi The Curse of the Pharaohs yarın piyasada olacak...

Assassin Creed Origins için indirilebilecek ikinci içerik olan The Curse of the Pharaohs, 13 Mart 2018'de yani yarından itibaren erişilebilir olacak. Peki, The Curse of the Pharaohs neyi konu alacak?

The Curse of the Pharaohs'da oyuncular, Assassin's Creed Origins olaylarından tam dört yıl sonrasında yepyeni bir hikâye ve Baybek'in yolculuğunu devamı.

Yeni DLC; oyuncuları, Karnak ve Luxor'un tapınaklarını ve Krallar Vadisi'nin gizli mezarlarını incelerken, bizleri firavunlarla ve mistik canavarlarla savaşmaya zorluyor.

Bu yeni içerik seviye sınırını 55'e çıkaracak ve yeni yetenekleri tanıtacak. Oyuncular ayrıca, yeni nadir ve efsanevi silahlar da dahil olmak üzere yeni kıyafetler ve aletler alabilecekler.