Ubisoft yılbaşına özel olarak Assassin's Creed dağıtacak...

Ubisoft, bilgisayar oyuncularına Assassin's Creed IV Black Flag ve Word in Conflict'i tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Oyunları birkez indirdiğinizde sonsuza kadar sizin oluyor. World in Conflict'i UPlay'dan hemen indirebilirsiniz.

Oyunla beraber Soviet Assault genişleme paketine ücretsiz olarak sahip olacaksınız. World in Conflict, 11 Aralık 2017'de Türkiye saatiyle 13:00'a kadar ücretsiz olacak. Bu oyundan sonra Assassin's Creed oyunlarının 10.yıl şerefine Assassin's Creed IV Black Flag oyunuda bilgisayar kullanıcılarına 12 Aralık 2017'de ülkemizin saatiyle 17:00'dan itibaren ücretsiz sunulacak.

Assassin's Creed IV Black Flag de ücretsiz olarak 18 Aralık 2017 Türkiye saatiyle 13.00'a kadar ücretsiz olacak. Tekrar belirtelim oyunları bu periyotlar arasında kütüphanenize eklediğinizde oyunlar tamamen sizin olacak.

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