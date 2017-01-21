VR deneyimi şimdilerde farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

VAQSO VR adındaki aygıt ile sanal gerçeklik cihazında değişitirilebilir kartuşlar kokuları kullanıyor. Oculus Rift yada HTC Vive ile sanal gerçeklik yolculuğuna çıkanlar artık değiştirilebilir kartuşlardaki kokuları kullanıyor.

Şuan hala gelişmekte olan ürün bu yıl piyasaya sürülmesi planlıyor. Japon medya raporları 5-10 farklı koku yükleyerek son sürümüyle piyasaya sürecek. Sanal gerçeklik dünyasını genişletmek için bir kulaklık setinin altına tutan bir kartuş yer alıyor.

VAQSO VR adındaki küçük harici aygıt ile artık ortamın kokusunu almak mümkün olacak. 3G çıktığında yapılan kokunu gönder espirileri bir nevi bugün gerçek oluyor. Sanal gerçeklik dünyasının sınırlı olmadığını görmek ilerde farklı teknolojileri göreceğimize de işaret ediyor. Jajonya merkezli şirket bir sanal gerçekliği bir adım ileriye götürerek ortamın kokusunu almanızı sağlayarak öne çıkıyor ancak bunu yapan ilk şirket olmadığını belirtmek lazım. Çünkü daha önce farklı firmalar bunlara benzer projeler ile çıkmış ancak piyasada yer almamıştı.

VAQSO VR ile koku dönemi!

Peki nasıl oluyorda kokuyu getiriyor. Pazarda yer alan PlayStation VR, HTC Vive ve Oculus Rift gibi birçok sanal gerçeklik başlığına takılan VAQSO VR aslında küçük bir aygıt. Oyunda yer alan silah ateşlediğiniz barut kokusunu da almanıza olanak sağlayabiliyor.

Sanal maceraları için daha fazla koku çeşidinin planlandığı belirtiliyor. Bununla birlikte üreticilerin bu yıl içerisinde bunu dahil edip piyasaa sürülmesi bekleniyor.

Peki sizce sanal gerçeklikte koku önemli mi?