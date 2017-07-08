Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus'ın renderleri arka kapakta ekstra küçük bir ekran bulunduruyor. Peki bu ekran ne işe yarayacak? Kullanımda ne gibi değişiklikler olacak?

LG'nin, LG V10 ve V20 ile akıllı telefonlara ekstra ekran koyma çalışmalarını daha önce gördük. Bunların, daha fazla işlevsellik sağlamak için ana panelin üst kısmına yerleştirilmiş küçük, ekstra bir ekrana sahip olması kullanıcılarda nasıl yorumlanacağı ise henüz bilinmiyor. Görünüşe göre, yeni sızıntılar önümüzdeki telefonların ek bir ekrana sahip olacağını öne sürdüğü için Meizu da bu fikri sürdürmek istiyor gibi görünüyor.

Sırtlarında ekran olan telefonlar mı?

Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus, bugün OnLeaks ve CompareRaja.in'den bir CAD render'da daha önce sızdırılmış ve kesinlikle benzersiz görünüyorlar. CompareRaja, daha önceki söylentiler aslında bir LCD olduğunu öne sürmekle birlikte, artı ekranın YotaPhone'da olduğu gibi bir E-Mürekkep sunumu olacağını öne sürüyor.

Gizmochina (GSMArena aracılığıyla), ekranın renkli Pacman benzeri bir oyun oynamak için kullanılmakta olduğunu gösteren telefonun fotoğraflarını yayınladı. GSMArena, ekranın arka tarafındaki kameraların için vizör olarak da kullanılabileceğini belirtti.

Bu arada, CAD render cihazların USB Tip-C, çift arka kamera, öne bakan bir home düğmesi (ve muhtemelen parmak izi tarayıcı), ayrıca bir alt monte kulaklık girişi ve hoparlörü ile başlatılacağını belirtiyor.

Söylentilere göre çeşitli diğer özellikler de bulunuyordu. Meizu Pro 7, 5.2 inç, 1080p ekran ile dolaşmaya başlarken, Pro 7 Plus 5.5 inç ekran veya daha büyük bir ekranla gelir. Ayrıca, 12 MP arka kamera sensörlü (IMX386 ve IMX286) MediaTek Helio X30 yonga setinin de bulunduğu da söyleniyor.

Arka ekran fikri elbette oldukça çirkin ama buna karşı değilim: akıllı telefonlardan her zaman yenilik arıyoruz ve kesinlikle yeni bir yaklaşım. Beni rahatsız eden şey, onun fikri değil, uygulaması. Telefon kullanımında nasıl bir deneyim sunacak? Yani, bu pozisyonda küçük bir ekran hangi işlevsel amaca hizmet edebilir? Kamera algılayıcılarıyla birleştirildiğinden etkileyici olabileceğini düşünüyorum. Ancak bunun ötesinde, ekranın ne gibi bir değere sahip olacağını gerçekten değerlendiremiyorum.

Telefonun arkasında küçük bir LCD ekran kullanmanın hangi koşullarda ön taraftaki büyük (muhtemelen daha yüksek kalitede) ekrandan daha iyi olabilir mi? Pacman oyunu 2 inçlik bir panelden daha eğlenceli midir?

Meizu bu noktada henüz bir şey doğrulamamış olsa da yine de şu anki düşünceleriniz neler? Bizimle paylaşabilirsiniz.