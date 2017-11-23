Aras Kargo ile Alibaba arasında anlaşma imzalandı. Bu sayede siparişleriniz 5 günde elinizde olacak...

Bugün Aras Kargo ile Çin'in alışveriş lideri Alibaba arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu. Aliexpress ve Alibaba sitelerinden verilen siparişleri bundan sonra 1 ay beklemenize gerek kalmayacak.

Bu zamana kadar Aliexpress'ten yapılan alışverişlerinizde kargoların gelmesi 15 ile 40 gün arasında bir sürede ulaşıyordu. PTT'den değıtm görevini devralan Aras Kargo bu süreyi sadece 5 güne çekerek büyük bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Aras Kargo ürünün kargolanmasını ve gümrük işlerini tek halledecek. Kullanıcının tercih edeceği teslimat hızına göre aynı Amazon sitesinde olduğu gibi farklı ücretlendirmeler uygulanacak. Mesela hızlı kargolar için +5 dolar ödeme yapmanız gerekir.



Siz Alibaba ve Aliexpress'ten alışveriş yapıyor musunuz?