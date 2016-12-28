Araçlardaki Arızalara Yapay Zeka Desteği

Araçlarda meydana gelen arızaların anlık bir şekilde tespit edilmesi çoğu zaman zor olurken özellikle yeni geliştirilen araçlar ve teknolojik altyapı sayesinde bu çok daha kolay bir hale getirebiliyor. Bu açıdan 2017 yılı itibariyle araçlarda kullanılmaya başlanacak olan yeni sistemler sayesinde araçların arıza tespitinin kolay bir şekilde belirlenebileceği açıklandı.

Firma Kısa Sürede Popüler Oldu

İsrail'de özellikle geçtiğimiz yıllar itibariyle etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdüren firma tarafından duyurulan bu gelişme artık araçlardaki küçük problemlerin ya da seslerinin dahi kolay bir şekilde nedeninin öğrenilmesini sağlayacak.

Hedef Sürücüsüz Araçlar

Geliştirilen sisteminin özellikle sürücüsüz bir şekilde taksi hizmeti verecek araçlarda kullanılmaya başlanacağı ve böylece araçlarda meydana gelebilecek herhangi bir problemde önceden sorunun tespit edilerek gerekli çözümün bulunabileceği belirtildi. Her ne kadar Türkiye'de yaygınlaşmamış olsa da dünyanın pek çok farklı bölgesinde sürücüsüz araçların kullanımı giderek popüler bir hale geliyor. Bu açıdan önümüzdeki yıllardan itibaren sürücüsüz araçların arızalarının tespiti, mevcut sorunlarının giderilebilmesi adına bu tip özel yazılımlara ihtiyaç olacaktır. Yazılımın şimdiden geliştirilmiş olması ise önümüzdeki yıllarda firmanın daha da popüler hale gelmesini sağlayabilir. Sistemin çalışma sistemi ile ilgili çok fazla detay paylaşılmamış olsa da otomobil teknolojisi ile entegre bir şekilde çalışacak ve uzaktan bağlantı imkanı sağlayacak olan yazılımlar araçlardaki en küçük problemi dahil bildirerek olası arızaların önceden önlenmesini ve çözümlenmesini sağlayacak