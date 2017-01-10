Türkiye'de etkili olan kar yağışları özellikle ulaşımı aksatırken uzmanlardan araç sahiplerine önemli uyarılar geldi.

Kar yağdığı zamanlarda genelde nostaljik ve estetik görüntüler sosyal medyada dolaşsa da araçlarınız için bazı önlemleri almanız gerektiğini biliyor musunuz?

Araçlar Kar Altında!

Kar yağışı nedeniyle günlerden beri kar altında kalan araçlar için uzmanlar uyarıyor. Özellikle kar yağışının etkisinin azaltılması ve araçlarda ciddi zararların yaşanmaması adına mutlaka araçların yıkanması gerektiğini belirtilirken karın erimesinin beklenmemesi önerildi.

Boyanızı Koruyun

Karların sürekli araç üzerinde kalması özellikle boya üzerine ciddi bir zarar yaparken araç sahiplerinin bu konuda dikkatli olması istendi. Karlı yollarda yolculuk yapan kişiler için de yapılan uyarılarda yollara atılan tuzların araçlar için asit etkisi yarattığı ve özellikle araç boyasında kolay bir şekilde zarar verebileceği belirtildi.

Tuzlar Boyanızı Dökmesin!

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar sosyal medyada da oldukça yüksek oranda paylaşım alırken havaların soğuk olması ve araç ile yolculuk yapılmaması nedeniyle çok kişi araçlarını temizlemede dahi ihmalkar davranabiliyor. Fakat araçların sürekli kar altında kalması pek çok farklı soruna yol açabileceğinden araçların zarar görmesini önlemek isteyen kişilerin bu konuda mutlaka zamanında temizlik yapması gerekiyor.