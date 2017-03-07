Appstore'un En İyi 5 Oyununu Sizler için derledik Toparladık Araştırdık Şimdi İnceleyelim.

1- Clash Royale

Clash Royale gerçekten keyifli bir oyun olmuş. Online arenada sıkılmadan macera dolu maçlar çıkarmak mümkün.

2- iSlash Heroes

Oyunda elinizle ninja hareketleri yaparak tahtaları kesip ortadaki engellerden kaçınmaya çalışıyorsunuz. Kademe kademe ilerleyeceğiniz güzel bir oyun.

3-Human Resource Machine

Human Resource Machine inekler için bir bulmaca oyunudur. Her bölümde patronun sana bir iş verecek. Küçük ofis çalışanını programlayarak bir makine gibi çalış. Eğer başarılı olursan devasa ofis binasında bir sene daha çalışmak için bir sonraki bölüme terfi olacaksın.

4- voi

Bağımlılık yapabilecek oyunlarından biri olan VOI, 66 bölümden oluşuyor. Eğlenceli olduğu kadar zor bir oyun olan VOI'de amaç bize verilen nesneler ile belirli şekiller oluşturmak.

5- BattleHand

Sıra tabanlı oyunda sıra sizdeyken elinizdeki kartları doğru şekilde oynamalı ve rakiplerinize üstünlük sağlamalısınız. Her kazandığınız savaştan sonra kazandığınız ödüllerle destenizi güçlendirebiliyor ve daha zor savaşlara atılabiliyorsunuz

Size uygun olan oyun hangisi ? Hangisini indirmeyi düşünüyorsunuz bizimle paylaşır mısınız?