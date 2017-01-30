10.yılına özel Apple piyasalara çıkaracağı amiral gemisi iPhone 8 en gerçek arayüzü ile birlikte tasarlandı. Tüm detaylar haberimizde...

Apple 10.yılına özel olarak çıkaracağı iPhone 8 telefonunun bazı iddiaları hayal kırıklığına uğratıyor olsa da diğer iddialar ise bizlerin tekrar heyecanlanmamıza neden oluyor. Fakat henüz piyasaya sürülmesine henüz çok zaman olmasına rağmen söylentilerin ardı arkası kesilmeden gelmektedir.

Şu zamana kadar sosyal medyada bazı görüntüler ve söylentiler olsada firma tarafından teyit edildi bilgisi gelmemişti. Şuanda tüm iPhone severler, iPhone 8'in nasıl görüneceğini merak ediyor. Söz konusu olan teknoloji devi Apple ve onun amiral gemisi olunca birçok iddianın sıralanmasına şaşırmamak gerekiyor.

Aşağıda görmüş olduğunuz Apple'ın bu sene içerisinde piyasaya süreceği iPhone 8 ile ciddi benzer yönler bulunuyor. Tasarımcı Moe Slah, en güvenilir iPhone 8 söylentilerine göre tasarlanmış. Üst çerçeve de sadece ön kamera ve sensörler ile birlikte çok az yer kaplamaktadır. Telefon iPhone 7 Plus kadar büyük fakat, daha da büyük bir 5.8 inçlik OLED ekrana sahip.Ön tarafta ise bir Ana Ekran düğmesi olmadığı için alt çerçeve neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştır.