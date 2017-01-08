Apple tarafından yayınlanan yeni reklam, iPhone 7 Plus için geliştirilen portre modunu gözler önüne seriyor.

Pazar günü Altın Küre Ödülleri'nde Apple, iPhone 7 Plus ve iki kamerasıyla çalışan Portre modunda neler yapabileceğini gösteren yeni bir reklam yayınladı. Yunanistan'da çekilen reklam, arka planda Yunan motiflerini de gözler önüne seriyor. Fakat kuşkusuz reklamda en çok dikkat çeken iPhone 7 Plus için geliştirilen yeni bir fotoğraf modu.

Ve Reklam Ekranda!

Reklamın başlangıcı, her şeyden çok bir film girişine benziyor. Birkaç ambiyansın yer aldığı reklam filminin girişinde ilk olarak kızını kucaklayan bir büyükanne görebilirsiniz. Sonra, aynı genç kadının Yunanistan'da portre çekimi yaptığını görebilirsiniz. Elbette fotoğrafların hepsi mükemmel görseller ile desteklenmiş durumda. Apple, portre modunun mükemmel olduğunu gösterebilmek adına reklam filminde oldukça başarılı bir iş çıkarmış durumda.

iPhone 7 Plus Porte Modu Hakkında Detaylar

Portre modu, iPhone 7 Plus için geç gelmiş bir özellik olarak kabul ediliyor. Apple bu özelliği Eylül ayında açıklamış olsa da ancak 24 Ekim'de iOS 10.1 ile betaya dahil edildi.

Sadece iPhone 7 Plus’ta Kullanılacak!

Portre modu yalnızca iPhone 7 Plus'da kullanılacak ve iOS kullanıcılarının bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. 7 Plus modelinin tercih edilmesindeki etkin iki kameradan 9 seviyeli derinlik algılamasının yararlanılması. Yeni mod porte çekim konusunda ön planı daha net yaparken, arka planı daha da bulanık bir hale gelmesini sağlıyor. iPhone 7 Plus ile birlikte bu özelliğin ilgi görmesi bekleniyor.