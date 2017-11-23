Apple, tatil sezonu için iPhone X ve AirPods'u ön plana çıkarttığı reklam filmini yayınladı...

Apple, Holiday yani tatil sezonu için resmi YouTube hesabı üzerinden yeni reklam filmini yayınladı. Holiday-Sway adındaki reklam filmine;İngiliz şarkıcı ve söz yazarı olan Sam Smith'in son albümünden Palace ismindeki parça eşlik edecek. Apple'ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods, 24 Kasım'da Türkiye'de resmi olarak satışa sunulan iPhone X ve Apple music servisinin ön plana çıkarıldığı reklam filmi, çok iyi şekilde kurgulanmış.

Sanatsal açıdan Apple'ın farkını yine ortaya koyan Holiday - Sway reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.