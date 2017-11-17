iPad Pro ile bilgisayarın yerini alacağı iddia edilen Apple Bilgisayar nedir? adındaki reklamını yayınladı...

iPad Pro ile teoride PC deneyimi sunan Apple, tabletlerini öne çıkarmak için yeni reklamlar yayınlamaya devam ediyor. Apple A10X yonga seti, 4 GB RAM, HDR, True Tone ve 120 HZ destekli ekranı ile PC'den öte bir multimedya deneyimi sunan iPad Pro için Bilgisayar nedir? isimli reklam bugün YouTube'daki yerini aldı.

Bilgisayar nedir? reklamında Apple Pencil, iOS 11 ile gelen sürükle bırak özelliği, iPad'in kamerası ve taşınabilirlik ön plana çıkarılıyor. Yeni iPad Pro reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.