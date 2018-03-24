Apple, Unicode Consortium'a engelleri kaldıran yeni emojileri iOS 12 ile gelecek...

Emojiler konusunda her zaman lider olan Apple, bugün Unicode Consortium'a yeni emojiler önerdi. Erişebilirlik üzerine olan bu emoji paket içerisinde rehber köpek, işitme cihazı, protez uzuvlar ve tekerlikli sandalyeler bulunuyor.

Engelleri kaldırmak için böylesine güzel bir atılım yapan Apple muhtemelen bu emoji paketlerini iOS 12 güncellemesi ile sistemine ekleyecek.

Cupertinolu dev konuyla ilgili; “Apple engelli bireyleri daha iyi temsil etmek için yeni emojiler eklemek istiyor. Mevcutta yüzlerce emoji yer alıyor. Ancak bunlar engelli kişileri maalesef ki temsil etmiyor." açıklamasında bulundu. Engellerin kapsamlı bir liste halinde oluşturmadığını belirten Apple, bunun bir başlangıç olduğunu söylüyor.

Apple'ın engelleri kaldırmak için Unicode Consortium'a sunduğu emojileri aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

Siz Apple'ın engellerin önüne geçmek için çıkardığı emojileri nasıl buldunuz?