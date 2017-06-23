Apple, söz konusu sızıntıları engellemek amacıyla neler yaptığı da ilginç bir şekilde teknoloji dünyasına sızdı. Peki nasıl mı?

Bildiğiniz üzere sadece Apple değil bütün teknoloji devleri hergün her saat sızıntı bir haberle gündem oluyor. Apple de bu firmaların dışına kalmıyor. Söz konusu sızıntıları nasıl kontrol altına aldığı ironik bir şekilde sızdı. Sızan ses kaydında Apple'ın nasıl önlem aldığı ortaya çıktı.

Apple'ın güvenlik yöneticileirnin düzenlemiş olduğu toplantıda sızıntılar ile ilgili birkaç taktik paylaşılıyor olup gizli kalmanın Apple için önemli olduğu mesajına vurgu yapılıyor. Apple'ın sızıntıları durdurma taktiklerinden bir tanesi ise New Product Security adlı inceleme takımı tarafından yürütülüyor olup sızıntıların en önemli kaynaklarının tedarik zinciri olduğu bölümün direktörü tarafından belirtiliyor. Dolayısıyla tedarikte çalışanlar yeni ürünlerin parçalarını çalabiliyor bununla kalmayıp basına veriyor yahut kara borsada satabiliyor.

Apple'ın kendi kampüsünde yaşanan sızıntıları engellemesi için Secrecy Program Management grubunun üyelerini yeni ürünler üzerinde çalışan takımlara dağıtmak var. Genellikle geliştirmiş olduğu ürünleri gizli tutmasıyla bilinen teknoloji devi Apple, son yıllarda bu etkiisni kaybetti. Yeni ürünler tanıtımdan önce sızmaya başladı. Apple'ın gizlilik çabaları bir sonraki iPhone 8 için.

Peki sizce Apple, bu çabasında başarılı olabilecek mi?