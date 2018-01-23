Apple bugün sanatçılar için Apple Music for Artists platformunu duyurdu...

Apple'ın uzun zamandır geliştirme aşamasında olan Apple Music for Artists yani Sanatçılar için Apple Music platformunu bugün kullanıma sundu.

Apple Music for Artists; sanatçılara ve gruplara kendi hayranlarının dinlenme ve satın alma alışkanlıklarına dair verileri veriyor.

Google analytics benzeri bir sistem olan bu yeni platformda, sanatçıların dinleyici sayısı, toplam ziyaretçi sayısı, satın alınan şarkılar ve albümler yer detaylı olarak görüntüleniyor.

Platformda tam 115 ülkenin verileri yer alıyor. Uygulamada ülke bazlı görüntülemenin yanı sıra şehir, cinsiyet ve yaş aralığı gibi ayrıntılı bir görüntüleme opsiyonuda sunuyor.

Ünlü R&B sanatçısı Daniel Caesar;"Apple'ın analitik panosunda büyük sanatçılarla rekabet etmek için ihtiyaç duydukları araçları sunuyor. Bu çok kaliteli ve detaylı bir analiz aracı oldu." ifadelerini kullandı.