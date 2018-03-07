Apple yeni iPhone modelelri ile beraber kafa üstü kablosuz kulaklık tanıtması bekleniyor. Apple'ın kafa üstü kulaklıklarına Beats adını mı taşıyacak?

iPhone 7 ile 3.5mm girişe veda eden Apple alternatif çözüm olarak kablosuz kulaklığı AirPods'u satışa sunmuştu. Ses kalitesi olarak çoğuodyofili tatmin edemeyen AirPods, elde edilen bilgilere göre bu sene yenilenecek.

Hey Siri komutu, kablosuz şarj kutusu ve su geçirmez özellikleri ile gelmesi beklenen AirPods 2 ile beraber kablosuz kafa üstü kulaklık modelinin tanıtılması bekleniyor.

Beats'i rekor fiyata geçen yıllarda kendi bünyesine alan Apple hali hazırda Beats markasını kablosuz kulaklıklarını satıyor. Fakat Apple, bu sene tanıtımını yapacağı yeni kulalıklarında kendi markasını kullanabilir.



Apple imzasını taşyacak olan kablosuz kafaüstü kulaklığın, Apple W2 çipi ve gürültü engelleme özelliği ile gelmesi bekleniyor. Sürücü olarak 40mm kullanacağını tahmin ettiğimiz Apple, popüler kültürün etkisinden dolayı bass ağrılıklı bir kulaklık ile karşımıza çıkabilir.



Siz Apple'ın kafaüstü kulaklıklarını nasıl buldunuz?