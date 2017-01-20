Apple'ın eski çalışanı Twitter üzerinden Apple hakkında konuştu. Ona göre şirket sıkıcı bir hal aldı..

Apple'ın eski yazılım geliştirme başkanı Bob Burrough, çarpıcı söylemlerde bulundu. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bob Burrough, Apple'ın heyecan verici bir şirket olmadığını belirtti. Ayrıca Apple'ı daha heyecan verici bir şirket haline getirmek için daha fazla çatışma ortamı olduğunu vurguladı.

Apple, 10 yılını doldurdu. Şüphesiz ki peşinden gelecek tüm akıllı telefonlar için bir standart belirledi. Bugün bazıları iPhone'a benziyor. Ekran boyutu, inceliği ve pil toleranslarının sınırlarına yaklaşıyoruz. En önemli değişiklikler yazılımda bulunabilir. Donanım artık sadece kademeli olarak artar. Radikal değişiklikler Apple'ın eleştiri almasına sebep verebileceğinden cesurca bir hareket yapıp farklı bir tasarıma gitmeyi düşünmüyor. Bildiğiniz üzere kulaklık jakı çıkarılması, Apple'ın bol bol eleştiriye maruz kalmasına sebep olmuştu.

Eski Apple çalışanına göre yenilikçi bir şirket olmaması bazı şeylerin iyi gitmediğini gösteriyor. Apple'ın son zamanlarda sıkıcı olduğunu düşünenler yalnız değil. Apple yenilikçi olmazsa yazılımdan sorumlu eski Apple çalışanı Bob Burrough'ın bu söylediklerinde haklı olacak.

Peki sizce Apple, Steve Jobs'tan sonra sıkıcı bir şirket haline dönüşmüş olabilir mi?