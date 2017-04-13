Apple, binlerce çalışanını, Cupertino California'daki parlak yeni küresel merkezi haline getirmeye hazırlanyor.

Bu ay sonunda tam anlamıyla taşınmayı planladığı yeni tesis tamamlanmak üzereyken Minecraft hayranları oyun içerisinde tüm ayrıntılarıyla Apple Park'ı inşa etti.

Teknoloji devi Apple cephesinden yapılan açıklamalar, inşaatı tamamlamak üzere olan yeni Apple tesisi Apple Park'a bu ay taşınmak üzere olduğu yönünde. Minecraft hayranları boş durmadı bu işi gerçekleştirdi. Zira Apple Park'ın tüm detaylarını içerisinde bulunduran çılgın proje Minecraft'ta gün yüzüne çıktı..

Minecraft üzerinden Apple park gezintisi yapmak mümkün. Minecraft hayranı olan Alex Westerlund, Apple Park'ı 413 saatlik emeğin sonucunda detaylarıyla birlikte inşa etti.

Steve Jobs Sineması, spor salonu, kafetarya ve daha birçok mekanı Minecraft hayranı Westerlund, detaylandırmış bir şekilde aşağıdaki videoda görülüyor. Dilerseniz videoyu izleyerek ne dediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz..