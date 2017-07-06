iOS 11 ile birçok yeniliğin gelmesi bekleniyor. Apple'ın artırılmış gerçeklik uygulamaları bu sonbaharda iOS 11 ile gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor.

Sanal gerçeklik hepimiz için artık önemli bir noktada. iOS 11'in geliştiriciler için yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan raporlara göre ARKit artırılmış gerçeklik fazlasıyla etkileyici. Ciddi manada gelecek vadeden bir platform olup iOS 11 ile birlikte çıkacak. Sonbaharda çıkacak olan iOS 11 ile kısa bir süre daha bekleyeceğiz.

iOS cihazlarda artırılmış sanal gerçeklik günleri ilk olarak muhtemelen App Store'un lik günlerinde benzeyecek olup ilk açıldığı zamanlarda popüler olan uygulamalar öyle şuanki uygulamalar değildi. Yani Facebook ve Instagram gibi popüler uygulamalar değil iBeer, iFart Mobile gibi en çok parayı kazandıran uygulamalar vardı. Öyle ki bir geliştirici hiçbir şey yapmayan ama 999,99 dolara satılan "I Am Rich" adında bir uygulama yayınlamıştı. Bu uygulamayı birkaç kişi satın almıştı. Benzer bir durumun iOS 11'de yaşanması söz konusu.

ARKit'in bu nedenle ciddi anlamda elden geçmesi gerekiyor ve bazılarının öne çıkması gerekiyor. Google'ın AR platformu çok yaygın olmasa ile Play Store'da bir deste AR oyunu yer alıyor. iOS 11 ile bu AR oyunların olması kesin zaten. Hatta öyle ki Pokemon Go'nun geliştirilmiş bir sürümünün de hazırlandığı bilinenlerden.

ARKit uygulamalarının çoğu zaman zaman güldürebilir. Mesela arkadaşlarınızın yüzleriyle oynayacağınız uygulamalar olabilir, köpeğinizi süsleyecek bir başka uygulama. ARKit alıştırma sürecinde biraz Instagram ve Snapchat lensleri filtreleri görebiliriz.

Peki siz sanal gerçekliğin gelişimi için düşünüyorsunuz?