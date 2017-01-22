Apple'ın Qualcomm'a açtığı 1 mlyar dolarlık tazminat davası dün gündemdeydi. Bugün Qualcomm cephesinden Apple'ın iddialarına yanıt var..

iPhone'un içindeki çipleri üretmesiyle bilinmesinin yanısıra ihtiyaç olan Qualcomm firması söz konusu bu çipleri üretmemek için fazladan telif ücret aldığını ve alınan ücretlerin ise haksız rekabete yol açması Apple'ın dava açmasına sebep verdi. Qualcomm'a 1 milyar dolarlık tazminat davası açma yolunda olan Apple, gelen haberlere göre istenien telif ücretinin diğer firmalara göre 5 kat daha fazla olması bununla birlikte haksız rekabete yol açan tedarikçi Qualcomm'dan şikayetçi.

Apple yetkilileri bu konuda ''Qualcomm'un bize karşı izlemiş olduğu dışlayıcı tavırları ve yüksek telif ücretiyle piyasada haksız rekabete yol açıyor. Qualcomm, bünyesinde temel hücresel veri standartlarına katkı sağlayan teknolojileri bulundurmakta.

Bu da doğal olarak Qualcomm'un ''telif hakları'' başlığı altında bazı ücretler alabileceği anlamına geliyor. Fakat Qualcomm'un Apple'a karşı sunmuş olduğu rakamlara bakacak olursak, diğer firmalardan 5 kat daha fazla ücret alıyor.

Apple olarak inavasyona derinden inanıyoruz. Bu yüzden kullandığımız patenler için adil ve makul fiyatları sunmakta oldukça ısrarlıyız.

Fakat Qualcoom'un bize izlemiş olduğu politikadan oldukça hayal kırıklığına uğradık. Ne yazık ki mahkemeye gitmekten başka bir şeçeneğimiz kalmadı.'' sözlerini kullanmıştı.

Qualcomm'dan bu iddialara yanıt geldi. Apple'ın anlaşmalarımızı ve görüşmelerimizi kasıtlı olarak yanlış tanımladığını iddia ederek hakkındaki iddiaları rededen şirket ayrıca Qualcomm'un işletmesine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Apple, mobil yonga üreticisi Qualcomm'a karşı yeni patent telif hakları savaşını yürütüyor. Yeni açılan davada ayrıca Apple'a yapılması beklenen ödemelerin yapılmadığı da iddia ediliyor.

Peki siz Apple'ın açtığı dava hakkına ne düşünüyorsunuz?