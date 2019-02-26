Apple'ın katlanabilir telefonuna ait patent bugün ortaya çıktı. Peki katlanabilir iPhone telefonlar ne zaman gelecek?

Samsung ve Huawei'nin katlanabilir cihazlarını tanıtmasından sonra Apple'dan bir hamle gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın katlanabilir telefon için patent başvurusu yaptığı ortaya ççıktı. 'Foldable News' ile çalışan endüstriyel tasarımcısı Roy Gilsing, bu patenti göz önüne alarak iPhone için konsept tasarım hazırladı.

Bundan 10 yıl önce moda olan katlanabilir telefonları andıran tasarım klavye konumunda özellikle Nokia'nın bir döneme damgasını vuran 'Communicator' telefonuna benziyor. Apple'ın katlabilir telefona yakınlaştığını bu adımla söylememiz mümkn oluyor.

Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Lenovo ve Motorola gibi telefon üreticileri yakın gelecekte katlanabilir telefonlar satma planlarını ortaya koyarken, katlanabilir bir iPhone olup olmayacağı merak edilenler arasındaydı.

Diğer akıllı telefon şirketleri katlanır el cihazlarını tanıttığı anda mümkün olmasa da, muhtemelen görünüyor. Apple, katlanabilir bir cihazla ilgili patentlere sahiptir ve görünüşe göre zaten bendy ekranlarının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır.

Şirketin 2020 yılına kadar katlanabilir bir iPhone telefona sahip olması hali hazırda beklenmiyor. bununla birlikte 2021 Eylül'de bir sürpriz olabilir.

Katlanabilir bir iPhone'un iyi bir şey olmasının bir nedeni, Hollandalı endüstriyel tasarımcı Roy Gilsing'in Foldable Phone News adına yaptığı bu konsept çizimde mükemmel bir şekilde gösteriliyor.