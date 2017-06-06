Apple, yaptığı son hamle ile iPhone kullanıcılarını sevindirecek. Bununla birlikte teknoloji devi onarım hizmetini geliştirecek.

Apple, diğer teknoloji devlerinin aksine vermiş olduğu teknik desteğiyle de ün salmış bir şirket. Bunu daha iyi yapmak istiyor. Apple, müşteri hizmetleri ve teknik desteğiyle kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye getirmek istiyor. Bunun için yeni bir uygulama hazırlıyor. Bu konudaki hassasiyetiyle bilinen Apple, yeni uygulamayla müşterilerinin kalbini feth edecek.

Teknik destek konusunda Kaliforniya'lı teknoloji devi Kaliforniya, Santa Clara'da yer alan ComputerCare servisiyle çalışma kararı aldı. Almış olduğu bu karar sonrasında halihazırda Toshiba, Lenovo ve HP gibi markaların yetkili servisini görevini yürüten ComputerCare, bundan sonra Apple ile birlikte çalıaşcak ve "hızlandırılmış" iPhone tamir işleriyle ilgilenecek.

Apple, normalde onarım konusunda müşterilerine sağlamış olduğu geniş ağ servisiyle dikkat çekiyordu. iPhone 6S ve üstü cihazlarla uyumlu olan kalibrasyon makineleri, tamir sonrasında hızlı bir şekilde test görecek olup bu işlem sadece 15 dakika içinde tamamlanıyor. Apple, bu sayede iPhone'ların nihai test ve kalibrasyon için Apple'a sevk etmek zorunda kalmayacak olan yetkili servis, bu sayede müşterilere daha kısa onarım süresi sunacak.

Söz konusu anlaşmalara göre Apple sadece ComputerCare ile yetinmeyecek. Bununla birikte iki firmayla daha anlaştı. Üç yetkili servis sağlayıcısı yoluyla düzenleyeceği bir pilot program içinde Apple'ın anlaştığı diğer iki yekisi servis ise şuan için bilinmezliğini koruyor.

Peki siz Apple'ın onarım departmanı için ne düşünüyorsunuz?