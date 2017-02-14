Apple, ilginç bir şekilde Apple Store'de satışı devam eden sanal gerçeklik başlığı olan View-Master Virtual Reality'i mağazalarından kaldırdı. Peki bunu neden yapıyor?

Rakipleri sanal gerçeklik için kolları sıvamışken Apple'dan ilginç bir hamle geldi. Apple tarafından Apple Store'da yer alan iPhone uyumlu ilk sanal gerçeklik başlığı View-Master Virtual Reality satıştan kaldırıldı. Dolayısıyla bu da kafalarda soru işareti oluşturmaya yetti. Hiç birşey söylemeden sessiz sedasız bir şekilde ürünün satışını durduran Apple, neler yapmayı planlıyor da kaldırdı dersiniz?

Apple Store'de yaer alma şansını elde eden View-Master Virtual Reality dışında piyasada iPhone ile uyumlu sanal gerçeklik gözlükleri bulunuyor. Diğer yandan ürünün mağazadan bilinmeyen sebeplerle kaldırılması şirketin kendi tanıtacağı bir ürünü akıllara getiriyor. Bununla birlikte üçüncü parti bir ürünü unutturmak istiyor olabilir.

View-Master Virtual Reality ürününe sahip olmak isteyenler resmi web siteden yada ürünün yetkili satıcılarını ziyaret etmesi gerekiyor. Akıllarımıza Apple'ın yeni bir sanal gerçeklik gözlük için hazırlandığı geliyor elbette ancak bilemiyoruz.

Sizce Apple cephesinden sanal gerçeklik cephesinden bir süpriz görür müyüz?