Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve fiyatı ile cepleri yakacak Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi açıklandı...



Yeni iPhone modelelri ile beraber 12 Eylül'de tanıtımı yapılan yeni nesil Apple Watch Series 4 Türkiye'de satışa sunuluyor. Cihazın resmi satış tarihi de sonunda netleşti.

Uçtan uca ekranı, geliştirilmiş özellikleri, kalp atış hızı bildirimi, düşme algılama ve Acil SOS gibi birçok özelliği bulunan akıllı saat aynı zamanda EKG yani elekrokardiyogram çekebiliyor. ABD'de ilaç ve benzer, medikal cihazları denetleyen kurum olan FDA tarafından da onaylanan Apple Watch Series 4, kalp ritmindeki düzensizlikleri ölçerek özellikle kalp krizi geçirmiş veya geçiren kişilerin sağlığını kontrol etmede yardımcı oluyor. Akıllı saat 50 metreye kadar bu altında kullanılabiliyor.

Türkiye satış tarihi Apple tarafından açıklanan yeni akıllı saat 19 Ekim'den itibaren 3.499 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Saatin özellikleri ve sunduğu fonksiyonlar güzel olsa da bu kadar yüksek bir fiyat etiketini hak ediyor mu orası tartışılır.

Fakat özellikle yalnız yaşayan yaşlılar için faydalı bir cihaz olan Apple Watch Series 4, sportif bir yaşamı benimseyenlerin de seveceği türden bir ürün. Öte yandan yeni iPhone modellerinin Türkiye satış tarihi ile ilgili bir bilgi olmadığını da belirtelim. Çok yüksek bir rakamdan satışa sunulması beklenen telefonların satış tarihi hala belirlenmiş değil.