Apple Watch için geliştirilen aksesuarlar dikkat çekmeye devam ediyor.

Apple tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde yapılan tanıtım sonrasında resmen piyasaya sunulan ve kullanılmaya başlanan Apple Watch için yeni bir aksesuar daha tanıtıldı. Özellikle akıllı saatin şarj ihtiyacının karşılanabilmesi adına özel bir desteğin verileceği anahtarlık hem kullanımıyla hem de sağladığı işlevle büyük bir imkan yaratacak.

Kanex’ten Özel Ürün!

Kanex isimli bir firma tarafından geliştirilen ürünlerde özellikle kullanıcıların tekrar şarj ihtiyacı olmadan anahtarlık üzerinden gerekli enerji desteğinin alınması sağlanıyor. Anahtarlık sisteminde 1000mAh kapasitede bir şarj bölümünün olduğu belirtilirken bu depo sayesinde akıllı saatin çok kolay bir şekilde şarj edilmesi mümkün oluyor.

Ürünün Fiyatı Ne?

Sadece 55.95 dolardan satın alınabilecek olan özel aksesuarın ilgi görmesi bekleniyor. Akıllı saatlerin küçük gövdesi nedeniyle pil konusunda çok uygun bir seçenek sunmaması benzer aksesuarlara olan ilgiyi daha da arttırıyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde Apple Watch satış rakamlarının artmasıyla birlikte bu cihaza yönelik aksesuarların da yoğun olarak kullanılması bekleniyor.

Apple Watch Ürünleri İlgi Çekiyor!

Yapılan açıklamada aynı firma tarafından GoPower Watch Portable Battery 4.000 mAh kapasiteli pil de tanıtılırken bu donanım için 75.95 dolarlık bir ödemenin yapılması yeterli. Bu iki yeni ürün de Apple Watch için geliştirilen en önemli aksesuarlar arasında yer alıyor.

Apple kullanıcıları bütçelerine göre bu seçenekler arasında uygun bir tercih yapabiliyor.