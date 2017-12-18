Apple Watch kalp krizi geçiren adamın hayatını kurtardı...

Apple Watch kalp krizi uyarısı sayesinde hayat kurtardı. Apple Watch'ta bulunan ikinci parti uygulama HeartWatch, kullanıcının nabzının hızla yükseldiğini fark etti ve hemen bu olayı kullanıcıya bildirdi. Bu uyarıyı alan Scott Kilian hemen tedbir amaçlı hastaneye gitti ve burada gözlem altında tutulduğu için kalp krizini küçük hasarlarla atlattı.

Konuyla ilgili Scott Killian; Eğer Apple Watch’umun uyarılarını dikkate almayıp uyumaya devam etseydim belki bir daha uyanamayacaktım. ifadelerini kullandı. Apple'ın akıllı saati bir hayat kurtarmış oldu.



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