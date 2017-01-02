Apple tarafından üretimi gerçekleştirilen Apple Watch modellerdeki özel döner düğme, diğer Apple ürünlerine de gelebilir.

Digital Crown olarak adlandırılan ve akıllı saatler ile birlikte kullanıcılara sunulan özel düğme, akıllı saatlerde pek çok farklı işlemin yapılmasını sağlıyor. Bastırılabilir ya da döndürülebilir yapısı sayesinde kullanıcıların akıllı saatleri kolay bir şekilde kullanmasını sağlayan bu bölüm, kişilerin beğenisini topladığı gibi Apple şimdilerde bunu fırsata çevirmeye çalışıyor.

Sızdırmalar Var!

Yapılan sızdırmalarda Apple Watch ile gelen bu yeniliğin farklı cihazlarda da kullanılması adına patent başvurularının yapıldığı ve tablet gibi pek çok farklı modele bu yeni butonunun eklenmesi sayesinde kullanımın daha da iyi bir hale getirilmesi bekleniyor. Yapılan son patent başvurusu ile ilgili sızdırmalar bu konuda Apple’ın oldukça kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü gösterirken, bu buton sayesinde cihazlarda nasıl bir yönetimin sergileneceği ve hangi konularda yenilik sunulacağı şu anda tam olarak bilinmiyor.

Yabancı forum sitelerinde ve sosyal medya üzerinde yapılan sızdırmalar ile birlikte Apple'ın bu yeniliği oldukça dikkat çekerken özellikle 2017 yılında piyasaya sunulacak cihazların büyük bir bölümünde bu yeni butona yer verilmesi bekleniyor. Akıllı saatlerde işlevsel olması ile birlikte oldukça dikkat çeken bu butonun telefonlarda ya da tabletlerde mevcut kullanımı daha da basit hale getirmesi bekleniyor.