Apple ve Nokia arasında yıllardan beri süregelen patent savaşında iki şirket yeni bir anlaşmaya vardı. İki firma patent lisans anlaşması yaptı.

Apple ve Nokia, Salı günü, eski üst cep telefonu üreticisinin fikri mülkiyetinde çok yıllı bir lisans kabul eden Cupertino teknoloji devinin patent lisanslama uygulamaları üzerine beş aylık bir hukuki ihtilaf halinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Apple, 2017 yılının ikinci çeyreğinde tanınması gereken ön ödemeli bir ödeme ile başlayarak, Nokia patent telif ücretlerini sözleşme süresi boyunca ödeyecek. Yenilenen işbirliğinin ayrıntıları gizli tutuluyor.

Nokia, ağ altyapısı ürünleri ve hizmetleri sunan Apple'a yeni ticari anlaşmalar imzaladığı için bu yerleşim, IP'nin ötesine geçti. Buna karşılık Apple, Aralık ayında patent sırasının bir sonucu olarak başlıktan çıkarılan Withings markasıyla satılan bağlı sağlık cihazlarıyla raflarını tekrar dolduruyor. Ayrıca, şirketlerin dijital sağlık girişimleri konusunda gelecekte işbirliği yapacağının keşfedildiği de belirtildi.

Apple COO Jeff Williams "Anlaşmazlığımızın bu karardan memnuniyet duyuyoruz ve Nokia ile iş ilişkimizi genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. Yeni düzenlemeyi hazırlamak yeni keşfedilen barışı korumak için Apple ve Nokia, şirket yöneticileri arasında düzenli zirve yapmayı planlıyor.

Yeni buluşma, Apple ve Nokia'nın 2011 yılında ulaştığı bir patent lisans sözleşmesini anımsatıyor. Microsoft tarafından satın alınmadan önce, Nokia, 2009 ve 2010 yılları arasında GSM, kamera alt sistemleri ve dokunmatik girdileri kapsayan patent ihlalinde hak iddia ederek Apple'a karşı bir dizi dava açmıştı. Apple 13 patenti ihlal ettiğini iddia eden bir dava ile misilleme yaptı.

İronik olarak, Apple, anlaşmanın Aracia Research ve Conversant gibi patent toplayıcılarını içeren "yasadışı bir patent transfer planı" için temel taş görevi yaptığını söyleyerek, 2011 düzenlemesini Aralık ayında yasal işlem için bir temel olarak belirtti. Yeni sözleşmenin devam edip edeceği bilinmiyor, ancak yöneticiler her iki şirketin de bir kez daha hukuki önlemlere başvurmadan ilerleyebileceğinden umutlu görünüyorlar. Nokia Baş Hukuk Müşaviri Maria Varsellona "Bu Nokia ile Apple arasında anlamlı bir anlaşma" dedi.