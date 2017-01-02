Apple hakkında paylaşılan son bilgilerde üretimlerde belirli oranda kesinti yapılacağı açıklandı.

Japonya'da yayın hayatını sürdüren önemli bir haber sitesi tarafından Apple hakkında ciddi iddialar yayınlandı. Haberde yer alan bilgilere göre 2017’nin ilk çeyreğinde iPhone üretiminde yüzde 10’luk br düşüş yaşanacak. Apple tarafından alınan bu karar kapsamında iPhone 7 serisinde yüzde 10’luk bir azalma ile üretim devam edecek.

Talep Yok!

Üretim hattında yapılacak bu düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi kullanıcıların çok fazla talep göstermemesi. Talep fazlasını üretmek istemeyen Apple, talep doğrultusunda üretimlerine yeniden planlarken özellikle geçtiğimiz aylarda alınan kararın ardından ikinci bir düşüş ve kısıtlama kararının alınması dikkatlerden kaçmadı.

Apple gündeme gelen raporlar ve iddaalar ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken telefonların piyasaya sunulduğu tarihi itibariyle çok fazla ilgi görmediği ve Apple için rüzgarın tersine dönmeye başladığı da biliniyordu. Bu bakımdan gündemde yer alan haberlerin Apple tarafından da resmen onaylanması teknoloji devinin eskisi kadar ilgi görmediğini ve pazardaki durumunun kratik bir hale geldiğini söylemek de mümkün olacak. Son dönemlerde Çin’de yerel üreticiler tarafından daha başarılı telefonların ekonomik fiyatlar ile sunulması kullanıcıların büyük bir bölümünün tercihlerini de değiştirmesini sağlamıştı. Bu durumdan kuşkusuz Apple’ı da ciddi oranda etkilenmiş görünüyor.