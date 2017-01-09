Ming-Chi Kuo tarafından yapılan değerlendirmede 2017 yılının ikinci çeyreğinde üç yeni iPad modelinin piyasaya sunulacağı belirtildi.

iPad versiyonları ile ilgili son dönemlerde farklı bilgiler sızdırılırken, raporlar da arka arkaya gelmeye başladı. Ming-Chi Kuo dışında başka raporda Apple'ın Nisan ayında bazı iPad'leri piyasaya süreceği iddia ediliyor. Fakat farklı iddialar ve raporlar piyasada olsa da en dikkat çeken tahmin ve iddialar KGI Securities'in analisti Bay Ming-Chi Kuo'dan geldi. .

Kuo, yatırımcıları ile paylaştığı son notta, Apple'ın yeni üç iPad Pro tablet üzerinde çalıştığını öne sürdü. Üstelik bu modeller için ekran ölçüleri de paylaşıldı. Rapora göre piyasaya sunulacak üç iPad modelinde, 12.9 inçlik bir model, dar çerçeveli 10.5 inçlik model, daha düşük fiyatlı ve küçük 9.7 inçlik model.

İlk ikisinde A10X yonga seti olacak. Fakat ekonomik 9.7 inçlik modelde A9 yongasının güncellenmiş bir sürümüne yer verilecek.

9.7 İnçlik Model Tutulacak!

Kuo modellere göre yaptığı değerlendirmede ise en çok 9.7 inçlik modele şans verdi. Öyle ki topla iPad satışlarının yüzde 60'ının sadece 9.7 inçlik model olacağı öne sürüldü. Üstelik iPad için genel satışlarda yıllık bazda% 10 düşüş yaşanması da bekleniyor.

iPad Mini İçin Sızdırma Yok!

2015'ten beri güncellenmeyen Mini iPad için ise henüz bir sızdırma yok. Öyle ki 9.7 inç için mini iPad iddiaları da konuşulanlar arasında.