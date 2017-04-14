Apple, Toshiba çipi işinde büyük bir pay almak için teklif vermeyi planlıyor.

Japon kamu yayıncısı NHK, Cuma günü yaptığı açıklamada, Apple Inc, Foxconn tedarikçisi ile Toshiba Corp'nun yarı iletken ticaret teklifinde bulunmayı düşünüyor. NHK, dünyanın ikinci büyük flash bellek üreticisi olan Twilight'ın satışıyla ilgili en son haberini verdi. NHK, ABD teknoloji devi Toshiba'nın kısmen tutunmasını öngören planın bir parçası olarak yüzde 20'den fazla bir miktarı almak için en az birkaç milyar dolarlık yatırım yapmayı düşünüyor.

Yayıncı, Japon hükümetinin duyarlı teknolojinin, ulusal güvenlik açısından potansiyel bir risk olarak gördüğü yatırımcılara aktarma konusundaki endişelerini azaltacağını düşünüyor. Apple'ın yonga setleri için ne kadar bütçe ayırdığı merak konusu oldu. Kimliği belirsiz olan bir kaynaktan yola çıkan NHK, yayınlamış olduğu raporda Japon ve Apple'ın ABD kontrolü altında kalması adına kısmı bir tutarı koruyacağı bir planda yüzde 20'den fazla bir miktarı alabilmek için en az birkaç milyar dolar yatırım yapmayı düşündüğü de belirtildi.

Japon hükümetinin duyarlı teknolojileri aktarımı ile ilgili ulusal güvenlik açısından risk oluşturulduğu da düşünülüyor. Toshiba, ABD nükleer ekipman operasyonlarında 716.6 milyar yen (6.56 milyar $) değer kaybına neden olmak için bellek yongaları satışına başladı. NHK, bir seçenek Toshiba'nın hisselerini elinde bulunduran bir yatırım olduğundan, yarı iletken birimin çoğunluğunun ilgili hükümetleri tatmin ederek ABD ve Japon çıkarları tarafından tutulacağını belirtti. Toshiba'nın sözcüsü Yukihito Uchida, Apple'ın katılımı ve NHK makalesi hakkında yorum yapmayı reddetti.