Apple, son beş yıldaki EMEA pazar payındaki en büyük düşüşü kaydetti. Apple akıllı telefon pazarı, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da son beş yılda en düşük seviyede.

IDC'nin son raporuna göre, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki akıllı telefon satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 83,7 milyon adede ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yıllık% 3.3 düşüş. Toplam değer bakımından, düşüş vergi öncesi perakende satış değerinde 26,8 milyon dolar olarak tahmin edildi, 2018 yılının ilk çeyreğinde% 10 düştü.

Huawei, bölgedeki en büyük büyümeyi kaydetti. Söz konusu sevkiyatlardaki% 66,1 artışla, ardından% 33,3 ile Xiaomi'yi gördü. Diğer tüm büyük markalar daha az telefon gönderdi - HMD% 32,6 düştü, Apple% 22,73 düştü. Samsung,% 29,5 ile Huawei (% 25,4) ve Apple (% 14,7) ile pazar payı bakımından lider olmaya devam ediyor. Apple'ın sonucu beş yılın en düşük seviyesindeydi ve üçüncü çeyreğe kadar yeni telefonlarını zaten beklemiyoruz.

Orta Doğu, ortalama cep telefon fiyatları sunmasına rağmen yine de en büyük düşüşü yaşadı. Yıllık %18.8 düşüşle sevkiyatlardaki en büyük düşüşü gördü. Yelpazenin diğer tarafında, Afrika aslında %6 oranında büyüdü. Avrupa bir bütün olarak hiçbir değişiklik yapmadı. Batı Avrupa’da ortalama fiyatlar hafif bir düşüş kaydederken, Orta ve Doğu Avrupa piyasalarındakiler sabit kaldı.