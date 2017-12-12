Apple, bugün beklenen haberi açıkladı, Shazam'ı Apple satın aldı...

Apple'ın Shazam'ı satın alacağı haberlerini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştık. Bir dedikodu gibi dilden dola dolaşan satın alma işlemi bugün resmen açıklandı. Apple'ın sözcüsü Tom Neumayr'ın yaptığı açıklamaya göre, Shazam bundan sonra Apple'ın bünyesinde dedi.

Apple Apple sözcüsü Tom Neumayr, BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada Shazam'ın ve yetenekli ekibinin Apple'a katılacağından çok memnunuz. App Store'da piyasaya sunulmasından bu yana, Shazam sürekli olarak iOS için en popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Bugün, Shazam dünya çapında yüzlerce milyon insan tarafından, birden fazla platformda kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Neumayr, "Apple Music ve Shazam, müzik keşfi için kullanıcılarımıza mükemmel müzik deneyimi sunmak için muhteşem bir uyum oluşturuyor" dedi.

Tom Neumayr şimdilik Shazam için ne kadar ödendiğini açıklamadı. Fakat tahminlere göre 300 ile 400 milyon dolar arasında olduğunu belirtelim. Önümüzdeki güncellemelerde Shazam'ın Apple Music'e entegre edilmesi bekleniyor.



Siz Shazam'ın Apple'ın satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz?