iPhone X'in ekranı Note 8 ve Galaxy S7 edge'e büyük fark attı. İşte detaylar...

Son zamanların popüler telefon ekranları OLED ile avantajlı hale gelmesine rağmen bazı dezavantajları da bünyesinde bulunduruyor. Bu dezavantajlar arasında renk doğruluğunun zamanla yitirilmesi, ekran yanması ve buna bağlı olarak beyaz rengin sarılaşması yer alıyor.

Apple, iPhone X modeli ile OLED'e geçiş yaparak bu ekranları Samsung'dan almıştı. OLED'in dezavantajlarını Super Retina HD ile kapatan ve True Tone teknolojisi sayesinde mobilde kusursuzca yakın bir görüntüleme deneyimi sunan Apple, Samsung'u kendi teknolojisi ile vurdu. Burn-in yani yanma testinde iPhone X ile kozlarını paylaşan Note8 ve Galaxy S7 edge, sergilediği performans ile Apple'ın gerisinde kaldı.

510 saat boyunca tam parlaklıkta açık tutulan telefonlardan Note 8 ve Galaxy S7 edge'in ekranı yanarken, iPhone X bu testen başarılı bir şekilde çıkmayı başardı.

Samsung'un kendi silahı ile vurulduğu testi aşağıdan izleyebilirsiniz.