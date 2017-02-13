Samsung Electronics'in yan kuruluşu Samsung Display ile Apple anlaştı. İki ezeli rakip OLED ekran konusunda el sıkıştı.

Gelecek nesil iPhone için yaklaşık 4.3 milyar dolar değerinde ek 60 milyon adet organik ışık yayan diyot panel tedarik etmek üzere Apple ile anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz yıl yine anlaştıkları yönünde haberler çıkmıştı ancak bunlar asılsız oldu. Çünkü Apple, yeni modellerinde OLED ekrana yer vermemişti. iPhone 7 modellerinde değişikliğe gitmeyen Apple'ın iPhone 8 için farklı planları olabilir. Onuncu yıla özel iPhone 8 modelinin ekranı için Samsung ile anlaştığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan raporlara göre Apple, Samsung'dan 60 milyon OLED ekran siparişi verdi. Güney Koreli basın tarafından verilen bilgilere göre iPhone 8 için 5 buçuk inç OLED panel için anlaşmaya varıldı.

Apple'ın bu ürünler için yaklaşık oalrak 4.3 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Pazar araştırmacıları, Samsung ve Apple'ın Samsung Display'in OLED panellerini 2017 amiral gemilerinden yararlanarak endüstride bileşen sıkıntısı yaşatabileceğini düşünüyorlar. Samsung Display şu anda akıllı telefonlarda kullanılan küçük OLED ekranlar için piyasanın yüzde 95'inden fazlasını elinde tutuyor ve LG Display'in önemli miktarda OLED panelleri üretme kapasitesine sahip olduğu halde, Samsung'un yerli rakibi hala akıllı telefonlar yerine akıllı ekranlar için görüntü üretmeye odaklanıyor.

Apple'ın OLED ekranlarına kademeli olarak geçiş yapmak istediği iddia ediliyor; bu da şirketin modellerini 2019'dan önce tüm modellerinde tam olarak benimseyemeyebileceği anlamına geliyor. Öte yandan, Güney Koreli teknoloji devi zaten OLED ekranlarını çoğunlukta kullanıyor.

Peki sizce Apple ile Samsung bu konuda anlaşmış olabilir mi?