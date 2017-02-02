Apple, pazarda büyümeye devam ediyor!

Apple'ın dün kayıt yaptığı çeyreği takiben Strategy Analisti tatil çeyreğinde Apple Watch'ın performansını gösteren yeni verileri ortaya çıkardı. Rapora göre Apple Watch ile rekora sahip. Bugünkü verilerin bu güçlü performansı gösterdiği analist tarafından öne sürülüyor.

Bir bütün olarak satış takibi yapan endüstri, yıllık yüzde 1 artarak 2016 yılında 8,2 milyona kadar yükseldi. Verilere göre, Apple Watch, geçen çeyrekte yüzde 63,4'lük bir pazara sahip oldu. Samsung, pazarın yüzde 9,8'iyle ikinci sırada geldi. Apple Watch, 2015 yılının son çeyreğinde 5,1 milyon olan hafif çeyreklik sevkiyatlar görmüştü.

Apple'ın bu çeyrekteki başarısı, şirketin mal varlığına büyük bir yığın bırakmasını sağladı. Apple'ın Serisi 2 Serisi için talep batı pazarlarında tatil çeyreğinde de "şaşırtıcı derecede güçlü" olarak nitelendiriliyor.

Tim Cook, tatil sezonu boyunca Apple'ın rekor bir çeyrek gördüğünü sürekli vurguladı ve tatil talebinin o kadar güçlü olduğunu belirtti ki Apple buna ayak uyduramadı. Analist firmaları en iyi tahminleri yapar bunlardan biri Strategy Analytics ancak bunlar tamamen doğru olduğu garanti edilemez.

Apple, bir bütün olarak dün 78.4 milyar dolar gelirle 17.89 milyar dolar kar bildirdi. Şirket, 78.3 milyon iPhone, 13 milyon iPad ve 5.3 milyon Mac sattı.

Peki siz Apple'ın pazarda büyümesi hakkında ne düşünüyorsunuz?