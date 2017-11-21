Apple'ın yeni kampüsüne girmek için bir çalışan veya gazeteci olmanıza gerek kalmadı...

Kaliforniya, Cupertino'daki Apple Park Visitor Center, Cuma saat 9'da açıldı ve kapılar açılır açılmaz içerisi doldu taştı. Yeniden tasarlanmış bir Apple Mağazası'nda bulunmuş olan herkes dekorasyonu tanıyacaktır.

Apple ürünleriyle donatılan uzun tahta masalar ve uzun cam duvarlar bulunmaktadır. Tipik mağaza formatıyla beraber burada diğer mağazalarda bulunmayan başka özellikleride sunuyor. Apple çalışanlarının içtiği Caffe Macs'i sunan bir kafe ve çalışanların bulunduğu ofis binasını gören bir çatı terasıda mevcuttur.

Kampüsün 5000 kiloluk alüminyum alaşımlı bir sergi alanı da bulunuyor. Modelin önünde bir iPad tuttuğunuzda artırılmış gerçeklik uygulaması, uzay gemisi kampüsüne, fitness merkezine veya Apple Park'ın diğer alanlarına bakmanıza büyük ölçüde yardımcı oluyor!



Siz Apple Park'ı merak ediyor musunuz?