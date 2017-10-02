Apple'ın çevirimiçi müzik servisi Apple Music yeni bir rekora imza atıyor...

Apple'ın Spotify ve Tidal'a rakip olan uygulaması Apple Music'in kullanıcı sayısı belirlendi. Apple Music 30 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Haziran ayından şimdiye kadar 3 milyon aboneye ulaşan Apple Music 60 milyon aboneli lider Spotify'in yarısı kadar müşteriye sahip oldu.

Apple Music'in en büyük rakibi olan Spotify'in aksine ücretsiz üyeliği olmayan Apple Music'i deneyenlere 3 aylık ücretsiz deneme süresi sunuluyor.

Android ve Windows işletim sistemi ile çalışan cihazlarda kullanılabilecek olan Apple Music'in ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında açıklama yapılmadı.





Siz Apple Music'i kullanıyor musunuz?