Apple Music'in şu anda 30 milyondan fazla abonesi var. Ama bu durumdan memnun değil.

Billboard'a göre Apple Music 30 milyon aboneyi aştı. Akış hizmeti, Aralık ayından bu yana 10 milyon abone ve WWDC Haziran ayından bu yana 3 milyon abone kazandı.

Apple Müzik, Spotify'in büyüme hızına neredeyse ayak uydurmayı başardı ve yılda ortalama 15 milyon abone kazandı. Son iki yılda Spotify için 20 milyona yaklaştı. Apple'ın bu oranda Spotify ile yetişmesi zor olacak, ancak Jimmy Lovine bunu fark ediyor gibi görünüyor.

Girişimci Jimmy Lovine "Milyonlarca abone eklediğimiz ve eski katalog numaraları arttığımız için bu hüner değil. Sadece bu tutmaz "dedi. Billboard'a müzik endüstrisini anlattı. Şirket, belgeseller, mülakatlar ve daha iyi reklamcılık gibi özel içeriği kullanarak sanatçılarla hayranları arasında daha yakın ilişkiler kurmak için bu hizmeti kullanmaya çalışıyor.

Bu boşluğun kapatılması için yeterli olup olmadığı hala net değil ancak Apple Music, Spotify'ı yakalama girişiminde markasına halen güvenmiyor.

Peki siz Apple Music'i nasıl buluyorsunuz?