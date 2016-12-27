Apple Kulaklıkları Sınıfı Geçemedi!

Teknolojik cihazların tamir edilen durumunu kontrol etmek ve konu ile ilgili detaylı raporlama sunmak adına önemli oluşumlardan bir tanesi iFixit olurken ekip tarafından yeni test edilen cihaz Apple tarafından piyasaya sunulan Airpods oldu.

Fiyatı Yüksek, Peki Kalite?

Akıllı kablosuz kulaklıklar olarak tanımlayabileceğimiz yeni ürünler yüksek fiyatı ve performansı ile dikkat çekse de tamir edilme noktasında oldukça zayıf durumda. Üstelik Apple tarafından yüksek bir fiyat üzerinden satışa sunulmasına rağmen kablosuz kulaklıkların işlemcisi ve tercih edilen malzemeleri oldukça kalitesiz. Bu açıdan rapor piyasaya sunulduktan sonra tamir edilip edilmemesinden ziyade bu kadar kalitesiz bir ürünün yüksek etiket fiyatları satışta olması tepki çekti. Öyle ki Türkiye'de dahi 750-800 TL bandında bir fiyat ile satın alınabilecek kulaklıkların çok düşük kalitede olması, verilen ücret düşünüldüğünde tepki çekiyor.

Tamir Edilmesi Çok Zor!

Konu ile ilgili ekip tarafından yapılan detaylı incelemelerde kulaklıkların bozulması halinde yeniden tamir edilmesinin neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor. Bu rapor sonrasında akla gelen ilk ihtimal ise bu kulaklıkların tamir edilmesinden ziyade Apple’dan yenisinin temin edilmesi. Kuşkusuz böyle bir seçimde de yeniden kişilerin yüksek ücretler ödemesi gerekiyor. Her ne kadar Apple yaptığı son açıklamada tek bir kulaklığın kaybolması ya da bozulması halinde 2 kulaklık yerine tek bir kulaklığın satın alınabileceği belirtilse de bu konuda da yine yüksek etiket fiyatları kullanıcıları zorluyor.