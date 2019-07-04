Apple, yeni kelebek tasarım klavyesiyle kullanıcıların sorunlarını gidereceğini düşünürken olaylar tam aksine gelişti. Şimdi Apple, yeni sorunları çözmek için uğraşıyor.

Yeni makas şalter klavyesi, daha önce MacBook'ta görülen ve tuşları güçlendiren fiber cam içeren, tamamen yeni bir tasarımdır. Kelebek klavyesini mahvetmiş olan Apple fanları, makas anahtarlarına geri dönüş konusunda iyimser.

Kuo, Apple’ın kelebek tasarımının düşük verim nedeniyle üretilmesinin pahalı olduğunu söylüyor. Yeni klavyenin ortalama bir dizüstü bilgisayar klavyesinden daha pahalı olması bekleniyor, ancak kelebek bileşenlerden daha ucuz olması gerekiyor.

Apple, uzun yıllar boyunca sıkışmış tuşlar, tekrarlanan tuş girişleri ve diğer kullanıcı şikayetlerinden sonradört kuşak kelebek klavye piyasaya sürdü. En son 2019 MacBook Pro'da 'yeni malzemelerle' üçüncü nesil kelebek klavyesi olarak nitelendirdiği şeyi başlattı. Söz konusu sorun çözülse bile, kelebek klavyesi evrensel olarak popüler değil. Daha fazla hareket ile bir makas anahtar klavye büyük memnuniyetle karşılanacaktır.

Klavye ergonomisi ve hissi birçok faktöre bağlıdır, ancak Apple'ın 2015'ten önce her MacBook'ta kullanılan aynı anahtar değiştirme mekanizmasına geri döndüğüne dair oldukça umut verici bir işarettir. Söylentilerle göre 16 inç MacBook Pro'nun sonbaharda yeni bir klavyeye sahip olacak. Kuo raporunda, yeni modelin o ürünün daha önce beklenenden daha anlamlı bir evrimi olacağını ileri sürüyor.

Sizce Apple, yeni tasarımıyla başarılı olabilir mi?