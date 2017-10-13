Apple kimliğiniz, App Store'daki bir uygulama ile saniyeler içinde hem sizin hemde sizin rızanız ile çalınabilir...

Apple iOS'un güvenliği ile her zaman gurur duymuş ve etkinliklerinde her zaman bunu dile getirmişti. Cupertinolu firmanın işi şimdilerde başı ağrıyabilir. Bildiğiniz gibi iOS cihazınızı açtığınız zaman Apple Kimliği'nizi girmeniz gerek. Apple Kimliği'nizi girmeniz için pop-up ekran açılacak.

Bu pop-up ekranda çok büyük güvenlik açığı meydana çıktı. İddialara göre, bu pop-up ekranı taklit eden uygulama geliştirilebilir ve App Store'da yayınlanabilir. iOS için uygulama geliştiren Felix Krause, 30 satırlık pop-up pencerenin taklit edebileceği ve kullanıcı buraya Apple Kimliği'nin şifresini girdiğinde, şifrenin uygulama geliştiricisine gönderilebileceği dile getiriyor. Bu tür bir saldırıda kullanıcı kendi isteği ile şifresini resmen hackerların eline vermiş olacak. Apple'ın bu sorunu iOS 11.1 ile düzeltmesi bekleniyor. Fakat bu sorun için iOS 11.0.3 güncellemesinin gelebileceği de söyleniyor.

Eğer herhangi bir uygulamadayken Apple Kimliği'nizin şifresi istenirse;

Ana sayfaya gelin ve uygulamayı kapatın.

Uygulamayı kapattıktan sonra yine pop-up açılırsa kimlik avı saldırısı olmuş demektir.

İletişim kutusu (pop-up) hala görünür durumda ise, o zaman bir sistem iletişim kutusudur. Endişelenmenize gerek yok demektir.