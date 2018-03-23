Apple 2020 için katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışıyor. Zaten Samsung'un çalıştığı bilinen birşeydi. Peki katlanabilir bir telefon kolay mı?

Bank of America analisti Merrill Lynch'e göre, Apple'ın bir sonraki büyük iPhone tasarımı, katlanabilir faktörüne sahip olabilir. Apple geçtiğimiz yıl katlanabilir ekran teknolojisi konusunda LG ile çalıştığı söylentileriyd ancak Lynch'e göre, Apple diğer esnek smartphone bileşenlerinin tasarımı konusunda diğer tedarikçilerle işbirliği yapmak üzere harekete geçti.

Katlanabilir telefonlar, bir an için büyük bir akıllı telefon tasarım değişikliği olarak konuşuldu ancak şimdiye kadar gördüğümüz tek şey Samsung ve Lenovo gibi şirketlerden prototiplerdi. Samsung, 2011'den bu yana katlanabilen AMOLED paneller üzerinde bile çalışıyor. Ancak katlanabilir akıllı telefonların önündeki en büyük engel yalnızca ekranın esnek olması değil aynı zamanda diğer birçok parçanın da esnek olması gerekmektedir. Tam teşekküllü bir katlanabilir tasarım için esnek bir pile ve diğer birçok bileşene ihtiyacınız olacaktır.

Peki siz katlanabilir bir telefon kullanmak ister miydiniz?