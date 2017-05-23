Apple'ın bir sonraki amiralinin şuana kadar piyasaya çıkardığı tüm modellere kıyasla daha pahalı olması bekleniyor. Peki iPhone 8 neden bu kadar pahalı olacak?

2017 için hazırlanan iPhone'un pahalı olacağı iddia ediliyor. Apple'ın bu sene pahalı bir iPhone 8 piyasaya süreceği beklenilen bir durum. iPhone'un onuncu yıldönümü için hazırlanan iPhone 8'in pahalı olmasının ana sebebi söz konusu iddialara göre 3D Touch'ta taşadığı zorluklar olarak söyleniliyor.

Çin'e ait olan bir site Apple'ın sensörlerinin pahalı olduğunu söylüyor. TPK Holdings'ten edindiği bilgilere göre sensör fiyatları ikiye katlanmış durumda. Durum böyleyken iPhone 8'in sensörleri de Apple'a 18 ila 22 dolar arasında bir fiyata mal olacak.

iPhone'lar LCD ekranla geliyor olup 3D Touch teknolojisini bu ekranlarla birleştirmek daha kolaydı ancak yeni ekranla birlikte bu durumlarda değişiklik gösteriyor. 3D Touch'un sahip olacağı AMOLED ekranla bütünleştirmenin karmaşık bir işlem olması Apple'ı bu konuda zorluyor.

Söz konusu kaynağa göre maliyetler tüketiciye yansıyacak ve onuncu yıldönümüne özel olan iPhone 8 beklediğimizden daha pahalı olacak. Umuyoruz ki Apple, iPhone 8'de bu maliyeti tüketicilere yıkmaz..

Peki sizce de iPhone 8, şimdiye kadarki en pahalı iPhone modeli olabilir mi?