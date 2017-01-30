Apple iPhone 8 de farklı bir şekilde gelmek istiyor ortaya çıkan raporlara göre farklı sensör kullanacak.

iPhone 8'de Apple farklı sensörlere yer verebilir.

Apple iPhone'un onunu yıl anısına yeni telefonlarında yüksek ve yenilikçi özelliklere yer vermeyi planlıyor. Şuana kadar gelen raporlara göre Apple, bu sene üç yeni iPhone modeli duyuracak.

Avrupa'nın en büyük üçüncü yarı iletken olan STM, tesis kapasitesini arttırmayı planladığını belirtti. Perşembe günü Reuters'un haberine göre STMicroelectronics 2016 sonuçlarını yayınladı şirketin oldukça iyi telefon ve araba parçası satışları yaptığı açıklandı. Bununla beraber şirkettin geliri artacak ve nedeninin Apple olduğu söyleniyor.

STM isim vermeden senenin ikinci yarısında önemli gelirler oluşturabilen bir müşteri ile anlaşma imzaladıklarını söyledi.Analistler ise şirketin Apple olduğunu ve STM'nin Apple'ın 2016 Amiral Gemisi olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da bulunan bir bileşen de dahil olmak üzere, iPhone 8'in parçalarını temin edeceğini düşünüyorlar.

ToF algılayıcılarını kullanmakta olan tek şirket Apple değil.Chipworks, gelen Apple telefonun ön kamerası için ToF adı verilen doğru telemetre sağlayacak bir tür yakınlık sensörü olacağını doğruladı. Geçen sene Moto Z Force, LG G5 ve Huawei P9 olmak üzere rakiplerin sattığı üst düzey akıllı telefonların çoğunluğunda STM'nin ToF teknolojisi vardır. Fakat tek fark, diğer şirketlerin ToF'u sadece yakınlık sensörleri yerine aralık bulabilme nedeniyle kullanmalarıdır.

Analistler, Apple'ın bu tür ToF sensörlerinin teminatçısı olarak STM ile anlaşmasını bekliyor. Bunun yanı sıra Avrupalı şirketin iPhone 8 için yeni bir ürün yapabileceklerini de belirttiler.

Yeni bir rapora göre, yeni iPhone'nun hareket tanıma/yüz sisteminin yeni bir teknoloji içerdiğini söyledi.Cowen and Company analisti Timothy Arcuri'ye göre bu özellik yeni bir lazer sensörü ve ön kameraya yakın monte edilmiş kızılötesi sensör tarafından destelenecek fakat STM ile çalışılıp çalışılmayacağı kesin belli değil.